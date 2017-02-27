Учителей заставляют ходить по домам. Законно это или нет?

Нет времени на то, чтобы учить! Есть время на то, чтобы ходить по сотням квартир и сдавать отчеты. Учителя жалуются на внеурочные обязанности, которые ложатся на их плечи. Эту тему подняли в информационной программе телеканала «ТНВ».

На каком основании руководство школ даёт дополнительную нагрузку, никак не связанную с образовательным процессом? Этим вопросом уже давно задаются учителя. Два раза в год не по своей инициативе преподаватели обходят сотни домов, стучатся в квартиры. По словам руководителей школ, это внеурочная работа, которую должен выполнять каждый учитель.

В интервью телеканалу «ТНВ» министр образования и науки РТ Э. Фаттахов подчеркнул, что такая работа должна быть добровольной. К тому же, дополнительно оплачиваться. Сейчас же учителям обещают лишь дополнительные выходные.

Обход квартир — это лишь одна из «ненужных» обязанностей учителей. Классные руководители выходят на уборку территорий, сидят в комиссии на очередных выборах, занимаются большой бумажной работой. Этот список можно продолжать, говорят учителя.

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