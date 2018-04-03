Учителя и методисты соберутся на VII Международные Махмутовские чтения

5-6 апреля в Елабужском КФУ соберутся преподаватели-методисты, учителя, научные работники, руководители научно-образовательных учреждений, члены семьи академика М.И. Махмутова и его ученики, чтобы обсудить вопросы проблемного обучения в современном мире.

На VII Международные Махмутовские чтения поступило порядка 93 заявок на участие из городов России и Татарстана, а также из-за рубежа, сообщает пресс-служба Минобрнауки РТ. В чтениях будут представлены научные школы Елабуги, Набережных Челнов, Нижнекамска, Альметьевска, Мензелинска, Казани, Ульяновска, Твери, Калининграда, Оренбурга, Барнаула, Махачкалы (Дагестан), Бреста, Пскова, Москвы, Санкт-Петербурга, Уфы (Республика Башкортостан), Кызыла (Республика Тыва), Вены (Австрия) и др.

Во время пленарного заседания состоится презентация конкурса на госпремию имени академика М.И. Махмутова. Гости также смогут ознакомиться с трудами ученого, фотографиями, отображающими его научные и личные интересы, видеоматериалами, библиографией и биографией.

В течение двух дней работы конференции пройдут секционные заседания, публичные лекции, дискуссии и круглые столы. Также будут работать виртуальные тематические площадки.