Учителям и ученикам школ республики обещают насыщенные каникулы

С 1 по 8 января 2017 года во всех городах и районах Татарстана пройдет около 185 спортивно-массовых мероприятий, первенства по различным видам спорта, новогодние состязания по шахматам, шашкам, соревнования по волейболу, настольному теннису и другим доступным популярным видам спорта. Министерство по делам молодежи и спорту запланировало не только культурный, но и спортивный отдых детей и их педагогов.

Во всех районах и городах развернутся площадки для катаний на коньках, будут проложены лыжные трассы. Открытый каток расположится также на территории «Юркин Парка» возле «Казань Арены». Кремлевская набережная готовит сказочный городок, украшенный светодиодными фигурами и различными атрибутами нового года и каток длиной в 1 километр. В парке «Черное озеро» появится каток площадью 6000 кв.м. Также во время зимних каникул любители хоккея смогут подготовиться к соревнованиям «Золотая шайба».

В Горкинско-Ометьевском лесу планируется проведение семейных и детских мастер-классов. В парке им. Горького можно будет покататься на тюбингах и санях, а также откроется рождественская ярмарка с сувенирами.