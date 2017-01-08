Ушел из жизни писатель и аксакал татарстанской журналистики Марсель Харисович Зарипов

7 января на 86-м году жизни скончался аксакал татарстанской журналистики, заслуженный работник культуры ТАССР, заслуженный работник культуры РСФСР, лауреат Государственной премии Республики Татарстан имени Г. Тукая, лауреат республиканской премии «Хрустальное перо» Марсель Харисович Зарипов.

Редакция журнала «Магариф» выражает глубокие соболезнования родным и близким Марселя Харисовича, всему журналистскому сообществу Республики Татарстан в связи с этой невосполнимой утратой.

Марсель Харисович Зарипов родился в семье учителей 23 октября 1931 года в деревне Янурусово Сармановского района ТАССР. В детстве жил в деревне Петровка Сармановского района, там же окончил семилетнюю школу. С 1946-го по 1951 год работал на Петровском спиртзаводе. В 1951–1955 годах служил в Военно-морском флоте СССР. Затем окончил школу буровиков объединения «Татнефть», освоил профессию электромонтера и работал на нефтепромыслах. В те же годы его первые статьи стали появляться в местной и республиканской прессе.

В 1958 году Зарипова приглашают литературным сотрудником в городскую газету Альметьевска. С этого времени он стал профессиональным журналистом и писателем. В 1962–1966 годах работал собственным корреспондентом газеты «Советская Татария» в нефтяных районах республики. В эти годы он экстерном сдал экзамены на аттестат зрелости, затем заочно окончил отделение русского языка и литературы КГУ.

Его первые рассказы и очерки («Дед Матвей», «Новенький», «Сюрприз», «Портрет», «Чужой медовый месяц») были опубликованы в республиканской и местной печати. С 1970 года стал членом Союза писателей.

Марсель Зарипов является автором более 20 книг. Среди них – сборники рассказов «Чужой медовый месяц» (1968) и «Ордер на квартиру» (1976), сборники очерков «Вершины», «Звездный час Нижнекамска» (1981), «Выгодный оборот» (1986),«Медовый рай» (1991) и другие. Перевел на русский язык «Завещание» Амирхана Еники (1966), «За горой Артыш» Гарифа Ахунова (1973), «Итель-река течет» Нурихана Фаттаха (1978) и ряд других известных произведений татарских писателей.

Марсель Зарипов вел активную общественную деятельность, на протяжении многих лет возглавлял жюри главного республиканского профессионального журналистского конкурса «Бэллур калэм – Хрустальное перо».

Его уважали как профессионала своего дела, имеющего свой взгляд и свою принципиальную позицию, он был наставником молодых журналистов, его любили за общительность и чувство юмора, за активную жизненную позицию во все времена.