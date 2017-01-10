В 2017 году в Татарстане откроются два новых детских технопарка

Во время проведения пресс-конференции, посвященной итогам работы Минобрнауки РТ в 2016 году, заместитель Премьер-министра Республики Татарстан – министр образования и науки Республики Татарстан Энгель Фаттахов особое место уделил теме создания детских технопарков «Кванториум».

Речь шла о детском технопарке в Набережных Челнах, который открылся год назад. Одним из инвесторов является ПАО «КАМАЗ», который участвует в разработке программ и оказывает софинансирование проекта в объеме 9,3 млн. руб. ежегодно. В технопарке используется классическая модель, предполагающая участие предприятий в профориентационной работе и разработке образовательных программ. Основная задача – ориентация школьников автограда для работы на производстве этого крупнейшего в России автопроизводителя. С момента создания, благодаря такой поддержке, существует возможность отправлять детей на международные и всероссийские соревнования. Так только по итогам уходящего года, татарстанские ребята привезли 16 призовых мест.

Как сказал Энгель Фаттахов, запланировано открытие еще двух детских технопарков в передовых стратегически важных промышленных городах республики — Альметьевске и Нижнекамске. Здесь также начато инвестирование в развитие данного направления — поддержку проектам оказывают Альметьевский трубный завод, ОАО «ТАИФ» и ПАО «ТАТНЕФТЬ».

Вышеназванные предприятия уже сегодня активно принимают участие в разработке стратегии проектов и производстве высокотехнологичного оборудования. Была отмечена роль создания «связок» между школой и ранней профориентацией, управлениями по подбору персонала предприятий и ВУЗами.

Энгель Фаттахов подвел итог: «Перед ресурсными центрами стоит задача — стать центрами профориентационной работы для наших школьников. Без этого нет будущего. Надо начинать со скамьи, с дошкольных образовательных учреждений».