В Альметьевске после капремонта и масштабной реконструкции открылась поликлиника №3

В Альметьевске после капремонта и масштабной реконструкции открылась городская поликлиника №3. В открытии приняли участие Президент Татарстана Рустам Минниханов, министр здравоохранения Адель Вафин, глава района Айрат Хайруллин, гендиректор ПАО «Татнефть» Наиль Маганов и другие официальные лица, сообщается на сайте Альметьевского района, пишет ИА «Татар-информ».

Рустам Минниханов осмотрел первичный онкокабинет, кабинеты ФГДС, фиброколоноскопии, маммографии, отделение лучевой диагностики и круглосуточный травматологический пункт, который начнет свою работу с 1 января. Здесь необходимую первую помощь смогут получить как взрослые, так и дети со всего района.

При осмотре поликлиники Президент Татарстана побеседовал с врачами и пациентами и пожелал коллективу лечебного учреждения успешной работы.

По словам лидера РТ, поликлиника претерпела большие изменения, кабинеты, холлы оснащены по последнему слову техники, для работы врачей созданы все необходимые условия. Президент Татарстана вручил главному врачу сертификат на автомобиль для обслуживания вызовов на дом.

Здание поликлиники №3 было построено более 20 лет назад (в 1994 году). В марте 2017 года был начат капремонт поликлиники. За короткий срок выполнены все виды строительно-монтажных работ, установлено современное технологическое оборудование.

После проведения капитального ремонта в поликлинике №3 созданы комфортные условия пребывания пациентов. Реорганизована регистратура: создана информационная стойка для пациентов и отдельное картохранилище.

Создан контакт-центр для работы с телефонными обращениями. Разделены функции администратора для личного общения с пациентом, работают оператор для телефонного общения и оператор для работы в картохранилище. Обеспечена возможность электронной записи на прием, с выводом информации на табло у каждого кабинета. Изменена логистика движения пациентов.

Помещения разделены на зоны, что позволит сократить пересечение потоков пациентов и время ожидания медицинской помощи. Всего в больнице работают 253 человека, которые обслуживают более 44 000 альметьевцев.

Поликлиника №3 включена в проект «Дружелюбная поликлиника – Татарстанский стандарт».

В рамках реализации республиканской программы «Капитальный ремонт амбулаторно-поликлинических учреждений РТ утвержденный на 2017 – 2018 гг.» в Альметьевском муниципальном районе выполнен капитальный ремонт поликлиник на сумму 526,22 млн рублей. Отремонтированы Альметьевская центральная районная больница (поликлиника №1), поликлиника №2, Альметьевская детская городская больница с перинатальным центром – поликлиника, поликлиника №3.