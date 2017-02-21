В Альметьевске прошла Коллегия Министерства образования и науки РТ

Педагогическая общественность Татарстана под председательством заместителя Премьер-министра – министра образования и науки РТ Энгеля Фаттахова обсудила вопросы, связанные со стратегией воспитания обучающихся в ходе внеурочной деятельности.



Во время встречи были затронуты актуальные темы, касающиеся профориентационной работы со школьниками, а также развития дополнительного образования в части открытия технопарков и Центров молодежного инновационного творчества в республике.

Доклад Энгеля Фаттахова был посвящен Стратегии социально-экономического развития республики до 2030 года, в которой отражены основные аспекты современного воспитания через преемственность всех ведомств и служб, работающих в интересах подрастающего поколения.

Выступающие из разных образовательных организаций республики делились опытом работы в части воспитания в детях нравственных ценностей, чувства патриотизма и творческих навыков во внеучебное время.

В завершение коллегии прошла церемония награждения представителей сферы образования, которые продемонстрировали высокие результаты в своей деятельности по итогам прошлого года.

Источник: http://zt16.ru/