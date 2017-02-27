В Будапеште состоялась презентация романа Аяза Гилязова «Давайте помолимся» на венгерском языке в переводе Арпада Галгоци

Это чрезвычайно важное для татарской литературы событие было организовано общиной татар Венгрии и Культурно-образовательным Центром «Алфавит» при поддержке Российского культурного Центра Посольства России в Венгрии.

Многочисленные гости из числа венгерской творческой интеллигенции, среди которых оказались и люди, хорошо понимавшие, что означает слово «Гулаг», а также представители общины татар Венгрии, пресса – с огромным интересом слушала одного из самых талантливых венгерских переводчиков Арпада Галгоци — его рассказ о работе над романом и воспоминания о дружбе с автором романа Аязом Гилязовым. Дружбе, зародившейся в лагерях Гулага, где будущий выдающийся татарский писатель и будущий выдающийся венгерский переводчик смогли сохранить в себе и человеческий стержень, и чуткую к высокому слову душу. Оба в полной мере в последующем реализовали свой талант, каждый – на своей стезе.

И вот сейчас, их судьбы снова пересеклись, казалось бы, самым неожиданным образом.

Наш дорогой венгерский друг взялся за перевод романа Аяза Гилязова и в короткие сроки сделал блестящий перевод произведения, где он сам является прототипом ряда героев.

Тяжелыми и, вместе с тем, дорогими воспоминаниями о проведенных годах в России, 88-летний Арпад Галгоци делится с чувством благодарности за дружбу, за погружение в язык, который стал для него счастливой возможностью открытия для себя великолепной русской литературы, поэзии.

Вела встречу руководитель общины татар Венгрии и основной организатор мероприятия – Рита Хасанова.

На презентации выступил господин Ференц Контра, Генеральный Консул Венгрии в Казани с марта 2015г. по январь 2017г. Он поделился своими впечатлениями от встречи, которая была организована в Казанском федеральном университете по поводу выхода книги Аяза Гилязова на русском языке, с каким огромным уважением весь актовый зал университета стоя приветствовал легендарного Арпада Галгоци.

В адрес Арпада Галгоци были направлены и зачитаны на церемонии презентации Благодарственные письма от председателя Союза писателей Татарстана Данила Салихова и президента татарстанского Пен-клуба, народного поэта, председателя Комитета Госсовета РТ по науке, культуре, образованию и национальным вопросам Разиля Валеева.

«…Надеемся, что переведенная с особым теплом и пропитанная личными воспоминаниями книга полюбится венгерским читателям.

Мы высоко ценим Ваш вклад в развитие российско-венгерских

культурных связей. Желаем Вам новых успехов, крепкого здоровья, благополучия и творческого долголетия…» — написал в своем послании Разиль Валеев.

Председатель Союза писателей Татарстана Данил Салихов в своем Благодарственном письме выдающемуся венгерскому переводчику также отметил: «…Благодаря традиционно прекрасному переводу Вами, уважаемый Арпад Галгоци, книги Аяза Гилязова, с этим богатством могут ознакомиться и венгерские читатели.

Тем самым, Вы вносите неоценимый вклад в пропаганду творчества одного из любимейших современных татарских писателей, а также в целом — в популяризацию литературы татарского народа далеко за пределами Республики Татарстан.

Ваша работа над переводом данной книги тем более символична, что Вы, уважаемый наш друг, были сами не только свидетелем, но и прототипом героев этой книги.

Ваши многочисленные прекрасные переводы с русского на венгерский язык никогда не оставляют читателя равнодушным. Причем, это больше, чем просто переложение текста на другой язык, поскольку Вам удается передать многогранность смыслов и богатство интонаций, музыку слова. Вы, тем самым, дали возможность тысячам своих соотечественников не только познакомиться с нашей отечественной поэзией и литературой, но и искренне полюбить ее. Не случайно Вы являетесь кавалером Ордена Дружбы – самой высокой государственной награды России, которую вручают иностранным гражданам.

По материалам Министерства культуры Республики Татарстан.