В городах и районах Татарстана определились победители конкурса «Учитель – 2018»

В муниципалитетах республики проходят местные этапы Всероссийского конкурса «Учитель года – 2018». Школьные педагоги демонстрируют профессиональное мастерство в нескольких номинациях. В большинстве районов Татарстана конкурс уже завершился.

В Набережных Челнах лучшими стали: Айнур Хусаинов , учитель английского языка МБОУ «Лицей-интернат № 79», Лениза Исмагилова, учитель татарского языка и литературы МБОУ «СОШ № 10», Венера Магдумова , учитель физики МАОУ «СОШ № 51».

В Рыбно-Слободском районе учителем года по итогам конкурсных испытаний стала преподаватель географии средней школы №2 Светлана Ермолаева. В номинации «Педагогический дебют» лучшей признали учителя истории и обществознания № 2 Татьяну Власову.

В Верхнеуслонском районе также прошел муниципальный этап всероссийского конкурса, в результате которого определились победители и призеры, а также отмечены победители в 6 номинациях:

— «Современный урок: творчество и инновации»;

— «Современный урок: научная традиция»;

— «Современный урок: активные методы обучения»;

— «Современный урок: аутентичность и практика»;

— «Современный урок: искусство критически мыслить»;

— «Современный урок: эрудиция и креативность».

Лучшего выбрали и в Нурлатском районе. В остальных районах отборочные испытания продолжаются. Победителям предстоит продемонстрировать свои профессиональные навыки на зональном этапе конкурса, который назначен на февраль.