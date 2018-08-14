В Госдуме предложили установить в России единую цену на школьную форму

Зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов предложил установить в России единую цену на школьную форму и отдавать заказы на ее пошив двум российским фабрикам, сообщают РИА Новости.

По словам депутата, школьная форма во многом снижает уровень социального расслоения в классах. Депутат предлагает закрепить цену на покупку формы и определить фабрики для ее пошива. Таким образом, цена формы для учеников младших и средних классов не должна превышать 3 000 рублей, для старшеклассников — 4 000 тысяч рублей. В Госдуме предлагают актом Российской Федерации установить производителя: российские фабрики.