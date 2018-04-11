В Госдуму внесен законопроект о добровольном изучении национальных языков

В Государственную Думу внесен законопроект о возможности добровольного изучения государственных языков входящих в состав РФ республик по желанию школьников и их родителей. Об этом сообщает РИА Новости.

Документ предусматривает, что госязыки республик должны изучаться «не в ущерб преподаванию и изучению» русского языка, который является государственным на всей территории страны.

Право на изучение родного языка предполагается реализовывать в рамках возможностей системы образования и с учетом потребностей самих учащихся и их родителей.

Учет мнений школьников и их родителей или законных представителей планируется вести путем сбора письменных заявлений, отмечает информационное агенство.