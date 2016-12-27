В грядущем году более 5500 учащихся ждет демонстрационный экзамен по стандартам WorldSkills

Сегодня в рамках предновогодней встречи с представителями ведущих республиканских СМИ заместитель Премьер-министра Республики Татарстан – министр образования и науки Республики Татарстан Энгель Фаттахов особое место уделил теме развития профессионального образования педагогов республики.

По словам главы Минобрнауки РТ, сегодня в профессиональном образовании стоит задача по формированию целостной системы оценки качества, которая позволит совместно с работодателями оценить подготовку кадров по единым требованиям. Усилиями ведомства реализован пилотный проект итоговой аттестации в формате демонстрационного экзамена по стандартам WorldSkills. В 2017 году по пятнадцати профессиям его пройдут более пяти с половиной тысяч учащихся. В настоящее время он является уникальным на федеральном уровне, и может быть масштабирован, по сути став аналогом ЕГЭ в системе профобразования.

«Действенным инструментом в повышении качества профессионального образования стало участие республики в движении WorldSkills, — продолжил Энгель Навапович. — В национальном чемпионате профессионального мастерства WorldSkills текущего года, который проводился в Московской области, студенты наших учреждений СПО заняли третье место в общекомандном зачете, а по числу золотых медалей – второе место после Москвы.

На европейском чемпионате профессионального мастерства EuroSkills представители Республики Татарстан в составе сборной России участвовали по трем компетенциям и во всех компетенциях завоевали медали, показав стопроцентную эффективность участия».