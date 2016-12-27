В эти минуты заместитель Премьер-министра — министр образования и науки Республики Татарстан Энгель Фаттахов проводит предновогоднюю встречу с представителями ведущих республиканских СМИ. Во встрече также участвует и.о. главного редактора журнала «Магариф» Сюмбель Таишева. Мероприятие проходит в Республиканском центре мониторинга и качества образования.

«Мы поменяли формат, потому что я хотел Вас ознакомить со своими заместителями. У нас сформировалась отличная команда», — отметил Энгель Фаттахов. В своем выступлении министр рассказал о достижениях в системе образования в 2016 году и планах на 2017 год. Подробный репортаж будет опубликован на нашем сайте в ближайшее время.