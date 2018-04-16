В Кайбицком районе среди школьников состоялась конференция «ЭКОЛОГиЯ»

В Кайбицком районе прошла II региональная научно-практическая конференция «ЭКОЛОГиЯ», которая проводилась при содействии Министерства образования и науки Республики Татарстан, кафедры теории и методики географического и экологического образования Института управлении экономики и финансов КФУ, отдела образования исполнительного комитета Кайбицкого муниципального района.

Целью проведения конференции является: развитие эколого-географического образования детей и юношества, их интеллектуально-творческого потенциала с помощью исследовательской деятельности.

Задачами являются: выявить и поддержать одарённых детей и творческих педагогов в области исследовательской деятельности обучающихся по экологии, географии, биологии, краеведению и охране природы; расширить информационное пространство участников конкурса, содействовать повышению их осведомлённости о местных экологических проблемах и путях их решения; способствовать развитию исследовательской, практической природоохранной и экологической деятельности в образовательных организациях.

Всего на конференцию было представлено 36 работ обучающихся V – XI классов из городов Казани, Нурлата и Апастовского, Балтасинского, Буинского, Верхнеуслонского, Дрожжановского, Камско-Устьинского, Кайбицкого, Спасского и других муниципальных районов республики.

Работали секции «Экологические проблемы родного края», «Экотуризм», выступили со своими проектами 25 школьников.

Работу научно-практической конференции «ЭКОЛОГиЯ» открыла заместитель начальника по учебно-методической работе отдела образования Кайбицкого муниципального района РТ С.Петрова. Участников и гостей поприветствовали: заместитель главы района-заместитель председателя Совета Кайбицкого муниципального района Р.Хаялиев, заведующий кафедрой теории и методики географического и экологического образования Института управления, экономики и финансов КФУ доктор педагогических наук, профессор И.Гайсин, доктор педагогических наук, профессор КФУ З.Хусаинов, кандидат географических наук, старший научный сотрудник лаборатории биогеохимии Института проблем экологии и недропользования Академии наук РТ И.Зиганшин.

Работы обучающихся были представлены на следующие актуальные темы: «Экотуризм в Кайбицком районе», «Сельский парк культуры и отдыха «Озеро дружбы», «Возможность развития экологического туризма в селе Полянки Спасского района», «Эколого-географическая оценка состояния Апастовского пруда», «Годичные кольца деревьев как «климатический паспорт» местности», «Апас төбәгенең җирле шагыйрьләре иҗатында туган як табигате һәм экология темасы», «Оценка качества питьевой воды сел Дрожжановского района», «Демографическая ситуация в селе Старые Чечкабы в период с 1795 по 2017 год», «Бездомные собаки как экологическая проблема городской среды» и др. Победители участники конференции были награждены дипломами и грамотами Министерства образования и науки РТ. Организаторы конференции отметили, что данная научно-практическая конференция «ЭКОЛОГиЯ» – прекрасный повод для общения и заряда энергией всех участников образовательного процесса и пожелали вновь встретиться с новыми, содержательными проектными работами эколого-географического направления в будущем году.



Ильгизар ГАЙСИН, профессор КФУ, доктор педагогических наук