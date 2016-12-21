В Казани на доме Празата Исанбета появилась мемориальная доска

Памятная доска Празату Исанбету появилась на доме №7 по улице Татарстан. Именно здесь с 1981 по 2001 год жил и творил знаменитый татарский актер и режиссер, много лет своей жизни посвятивший Татарскому государственному Академическому театру им. Г.Камала. Почтить память мастера пришли родственники, представители Министерства культуры РТ, коллеги по творческому цеху, друзья.
Автор мемориальной доски Фариз Фасхутдинов. Торжественная церемония состоялась в рамках празднования 110-летия татарского театра.