В Казани наградили лучших почтальонов Татарстана

В Министерстве информатизации и связи РТ состоялось торжественная церемония награждения победителей республиканского «Конкурса почтальонов и отделений почтовой связи». Лучших из лучших выбирали по итогам подписной кампании на 2-ое полугодие 2018 года.

Конкурс проводится на территории республики уже десятый раз. Организаторами мероприятия выступают АО «Татмедиа» и «Татарстан почтасы». Главное условие: почтальон и отделения почтовой связи должны увеличить прирост подписки на районную или городскую газету.

В этот раз победителями стали:

номинация «Лучший сельский почтальон» — Нуриева Ландыш (Муслюмовский район);

номинация «Лучший почтальон малого города» — Кобычкина Айгюль (г. Азнакаево);

номинация «Лучший городской почтальон» — Хусаинова Венера (г. Бугульма);

номинация «Лучшее отделение почтовой связи» — Караталга (Камско-Устьинский район);

номинация «Лучший тираж по журналам» — Средняя Серда (Арский район)

Произнес поздравительную речь и вручил награды победителям генеральный директор АО «Татмедиа» Андрей Кузьмин:

— Друзья, спасибо Вам огромное за работу, за ваш труд. Мы всегда с Вами рядом. Будем стараться сделать наш контент — то, о чем мы пишем, о чем пишут районные газеты, наши журналы -хорошего качества. Спасибо, друзья!

Победителям были вручены грамоты и денежное вознаграждение (почтальоны – 15 тысяч рублей, почтовые отделения – 30 тысяч рублей).

Также генеральный директор АО «Татмедиа» сообщил, что масштабы проводимого конкурса планируется увеличить. По итогам подписной кампании на первое полугодие 2019 года будет награждено уже пять лучших почтальонов и семь отделений почтовой связи.

— Не секрет, что сегодня печатное дело испытывает определённые трудности. Но, несмотря на неоднократные падения, газеты читали, читают и будут читать, — добавил Андрей Кузьмин.

Поздравляем победителей!