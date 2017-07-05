В Казани откроется полилингвальная гимназия

В Советском районе Казани на ул.2-я Азинская завершается строительство полилингвальной гимназии. Она рассчитана на 1224 учащихся. С сентября здесь откроется восемь параллелей – с 1 по 8 класс.

Жители микрорайона неоднократно обращались с просьбой о строительстве школы. Спустя десять месяцев после начала работ здесь откроется современная гимназия площадью 25,8 тыс. кв.м.

В гимназии предусмотрены 4 блока: общепита, начальных и старших классов, а также спортивный блок, который включает в себя два бассейна и два спортзала, сообщает пресс-служба мэрии Казани.

Сообщается, что при комплектовании классов не будет никаких ограничений. По словам директора школы Ильдара Саяхова, в образовательном учреждении будут классы с обучением и на татарском, и на русском языках.

«Комплектация будет проходить с учетом желаний родителей, а также способностей детей к изучению того или иного языка», — отметил он.

Проверка готовности гимназии к открытию назначена на середину августа.