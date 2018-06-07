В Казани открылся детский сад на 340 мест

В Советском районе Казани открылся новый детский сад №135 комбинированного вида «Калейдоскоп», сообщает пресс-служба Мэрии города. Одним из первых его посетил Мэр Казани Ильсур Метшин. Он поздравил воспитанников детского сада, родителей и педагогов и подарил большой торт и сертификат на приобретение спортивного оборудования. «Совсем скоро наши детки привыкнут к режиму детского сада, освоятся, и их таланты начнут раскрываться, – отметил глава города. – Чем отличаются дети, которые ходят в детский сад? Они свободнее показывают свои таланты: танцуют, занимаются спортом. Очень скоро и те дети, которые только-только пришли в этот детский сад, начнут радовать своих родителей, бабушек и дедушек тем, как они учатся писать, рисовать, танцевать. Самое главное – чтобы они были здоровы и радовали вас своими успехами», – сказал Мэр в своем приветственном слове.

Строительство данного детского сада было начато в марте прошлого года по федеральной целевой программе «Жилище». Он рассчитан на 340 мест, на сегодня по электронной очереди сюда направлено 300 детей, большинство из которых – в возрасте 3-4 лет. Всего же здесь будет 17 групп, в том числе 2 группы рассчитаны для детей до 3 лет. Как рассказал начальник Управления образования Ильнар Хидиятов, в день открытия в «Калейдоскоп» пришли уже около 100 детей.

Работа с детьми будет вестись в нескольких направлениях, в том числе художественно-эстетическом, внимание будет уделено также изучению языков – русскому, татарскому и английскому. Заведующая детским садом Гузель Садыкова поделилась и планами на будущее: в рамках дополнительного образования здесь будут организованы уроки по изучению китайского и турецкого языков.