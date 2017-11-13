В Казани открылся форум по государственно-частному партнерству

В эти минуты идёт пленарное заседание с участием Рустама Минниханова.

В Международном информационном центре на территории Деревни Универсиады открылся I Форум Приволжского федерального округа по ГЧП.

В рамках форума эксперты обсуждают новые механизмы предпроектного финансирования, роль наднациональных и региональных институтов развития в подготовке проектов, стимулирования роста внебюджетных инвестиций в инфраструктурные проекты Приволжья. В частности, в рамках пленарной дискуссии эксперты обсудят приоритетные проекты ГЧП в ПФО, влияние федеральных мегапроектов на формирование инфраструктурного каркаса, проблемы бюджетного софинансирования и ключевые аспекты предпроектной подготовки.

В ходе двух дней форума перед участниками выступят министр экономического развития РФ Максим Орешкин, полномочный представитель президента в Приволжском федеральном округе Михаил Бабич, глава Сбербанка Герман Греф.