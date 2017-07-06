В Казани подросток получил удар током на предприятии, где подрабатывал во время каникул

Трагедия произошла вчера в столице Татарстана. На одном из предприятий 15-летний мальчик получил удар током. По факту гибели подростка возбуждено уголовное дело (нарушение правил охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека).

По предварительным данным регионального Следственного комитета, подросток был неофициально трудоустроен на базу за неделю до трагедии. Школьник нажал на кнопку выключения весов аппарата по фасовке соли и получил удар током. Подростка доставили в больницу. Там он умер.

Следователи провели обыск в офисе предприятия, сейчас опрашивают свидетелей.