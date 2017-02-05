В Казани презентуют энциклопедию Габдуллы Тукая

7 февраля в Академии наук РТ состоится торжественная презентация энциклопедии Габдуллы Тукая. Об этом сообщили в АН РТ.

Книга подготовлена силами Института языка, литературы и искусства им. Г. Ибрагимова АН РТ и объединила в себе труд более 135 авторов по самым разным направлениям татарской гуманитарной науки.

«2358 статей раскрывают личность Г. Тукая во всей ее многогранности и мир его произведений, анализируют отражение личности и творчества Тукая в различных видах татарского искусства – театральном, телевизионном, кино, изобразительном, декоративно-прикладном и музыкальном», – отметили в академии.

Во время мероприятия будет работать выставка, посвященная творчеству поэта.

Как сообщают организаторы, книга является первой персональной энциклопедией в истории татарского литературоведения.