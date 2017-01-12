В Казани пройдет лекция критика и куратора «Гаража» Валентина Дьяконова о молодых российских художниках 2000-х

21 декабря в Казани состоится пятое событие в рамках лектория «Современное искусство в России: истоки, герои, контекст» деловой электронной газеты «БИЗНЕС Online» и Центра современной культуры «Смена». Критик и куратор Валентин Дьяконов прочитает лекцию под названием «Россия, далее везде: новое искусство нулевых и десятых годов».

Валентин Дьяконов о теме своего выступления в Казани: «Примерно с середины 2000-х на российскую художественную сцену вышли художники нового поколения, озабоченные вопросами, которыми искусство раньше не задавалось — о смысле и роли ремесленных традиций реалистической школы, о возможности прямого участия искусства в жизни общества и политике, о пользе европейского интеллектуального наследия. Разнообразие подходов, выходящих за рамки как социалистического реализма, так и концептуальных практик, станет темой лекции».

Валентин Дьяконов — критик, куратор Музея современного искусства «Гараж». До недавнего времени являлся корреспондентом газеты «Коммерсантъ». Регулярно пишет об искусстве для российских и зарубежных изданий («Артгид», «Искусство», Frieze). Кандидат культурологии, тема диссертации — «Московская художественная жизнь 1950–1960-х. Возникновение неофициального искусства». В 2012 году выступил куратором проекта «Философия общего дела» в Пермской государственной художественной галерее. В том же году провел экскурсию-перформанс «Кусок Европы в зимнем саду» в рамках 2-й Уральской индустриальной биеннале в Екатеринбурге.

В 2014 году Дьяконов курировал выставку «Детектив» в Московском музее современного искусства. Среди других кураторских проектов — выставка «Огляназ» дуэта «МишМаш» (галерея «Роза Азора»), «Том второй» («Новое крыло» Дома Гоголя). 2000, 2003 – лауреат премии «Пропилеи», учрежденной журналом «Новый мир искусства», в номинации «Критика»; 2011 — лауреат премии Фонда Кончаловского. В 2014 году участвовал в цикле лекций «Искусство и война» в Центре современной культуры «Смена».

Лекторий «Современное искусство в России: истоки, герои, контекст» — совместный проект деловой электронной газеты «БИЗНЕС Online» и Центра современной культуры «Смена». В течение года ведущие отечественные искусствоведы будут выступать в «Смене» с лекциями об основных этапах становления современного российского искусства. Речь пойдет о «неофициальном искусстве» 1960-х, видео- и медиаискусстве, соц-арте, московской школе концептуализма, художниках эпохи перестройки, акционизме 1990-х, ключевых тенденциях искусства 2000-х годов, современном кураторстве и новом художественном рынке. Лекторами станут известные российские искусствоведы, кураторы, сотрудники главных художественных институций России — Московского музея современного искусства (ММСИ), Музея современного искусства «Гараж», Института проблем современного искусства (ИПСИ), Государственного центра современного искусства (ГЦСИ), Русского музея, Третьяковской галереи.