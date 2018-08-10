В Казани проходит авиационный праздник «Я выбираю небо!»

На территории Центра семьи «Казан» проходит шестой авиационный праздник «Я выбираю небо!», в котором участвуют воздушные суда малой и тяжелой стратегической авиации. Показательные полеты стартовали над Казанкой между мостом «Миллениум» и Кремлевской дамбой.

Праздник посвящен Дню воздушного флота России, 130-летию со дня рождения советского ученого и авиаконструктора А.Н.Туполева, 50-летию первого полета самолета Ту-144, 55-летию полета в космос первой в мире женщины-космонавта В.В.Терешковой.

В программе авиашоу — выступление пилотажной группы «Русь», одной из лучших авиационных групп высшего пилотажа в России. Летчики демонстрируют сложные элементы на реактивных учебно-тренировочных самолетах Л-39 «Альбатрос».

Также зрителей праздника ждут демонстрационные полеты воздушных судов военной авиации ТУ-95, ТУ-160, ТУ-22 МЗ, деловой авиации Honda Jet, Л-410, авиации общего назначения Stinson 108, Цесна-172, «Фермер», вертолетов «АНСАТ», «Ми-8» и «Ка-32». Лучшие парашютисты России по классическому парашютному спорту исполнили прыжки на точность приземления.