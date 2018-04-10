В Казани стартовал суперфинал «Созвездия-Йолдызлык»

На сцене концертного зала КСК «УНИКС» стартовал суперфинал фестиваля эстрадного искусства «Созвездие-Йолдызлык-2018». Об этом сообщает пресс-служба оргкомитета конкурса, пишет ИА «Татар-информ».

Участниками заключительного тура стали более 5 тыс. юных талантов со всего Татарстана, а также представители других регионов России и Казахстана.

Жюри возглавила народная артистка РТ Зиля Сунгатуллина. Ей и остальным экспертам до 13 апреля предстоит отобрать победителей в категориях «Вокал», «Хореография» и «Конферанс». Их имена будут объявлены на двух итоговых гала-концертах, которые состоятся 13 апреля в КСК «УНИКС» и 20 апреля в КРК «Пирамида».

Кроме того, в рамках фестиваля состоятся круглые столы и мастер-классы. Отдельно будет организован кастинг для поступающих в РУТИ (ГИТИС).