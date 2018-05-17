В Казани впервые покажут спектакль с тифлокомментированием на татарском языке

20 мая в Казанском ТЮЗе им. Г.Кариева в рамках программы «Особый взгляд» благотворительного фонда Алишера Усманова будет дан старт новому проекту. Он реализуется при поддержке республиканской специальной библиотеки для слепых и слабовидящих.

Для показа выбран спектакль «Удивительное путешествие кролика Эдварда» Кейта Ди Камилло.

«Наша сцена должна быть доступной для всех. Спектакли с тифлокомментированием, с сурдопереводами особенным людям дают возможность окунуться в волшебный мир театра», – сказал директор ТЮЗ им. Г.Кариева Мансур Ярмиев.

«Новая социальная услуга – тифлокомментирование – помогает людям с особенностями зрения принимать участие в общественной и культурной жизни, иметь доступ к произведениям культуры в доступных фолрматах т преодолевать имеющиеся информационные барьеры»,–отметила зав.отделомреспубликанской специальной библиотеки для слепых и слабовидящих Гелюся Закирова.