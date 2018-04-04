В Минобрнауки ответили на призыв главы РАН отказаться от ЕГЭ

Неожиданные заявления на тему единых госэкзаменов, особенно в конце учебного года, могут привести к стрессу школьников и родителей. Директор департамента информационной политики Минобрнауки Андрей Емельянов так прокомментировал слова президента Российской академии наук Александра Сергеева о необходимости отменить ЕГЭ, сообщает ТАСС.

«В настоящее время идет активная фаза сдачи ЕГЭ, в которой участвуют сотни тысяч учащихся со всей страны и любые неожиданные заявления, затрагивающие напрямую эту систему, могут негативно сказаться и привести к излишнему волнению и стрессу родителей и школьников», — сказал Емельянов.

Ранее сообщалось о том, что во время Московского экономического форума Глава Академии наук призвал отказаться от Единого государственного экзамена. Александр Сергеев призвал призвал вернуть «научную часть» в школы и отказаться от ЕГЭ. Он также посетовал на «утечку мозгов из России»и заявил о необходимости повышения престижа профессии ученого.

Напомним, сейчас проходит досрочный этап ЕГЭ.