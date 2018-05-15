В московских школах откроют пятую четверть

Столичные школы введут дополнительную четверть. Как сообщают СМИ, об этом заявил заместитель главы департамента образования Москвы Павел Карпов. Надо отметить, что учеба в этой четверти будет для школьников добровольной.

Предполагается, что во время пятой четверти школьники в возрасте 7-14 лет смогут подтянуть свои знания. Новшество коснется практически все районы Москвы, так пятая четверть откроется в 132-х столичных школах.

В ходе летних смен дети также смогут поехать с педагогами на экскурсии, получить новые знания и освоить новые навыки.