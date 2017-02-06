В одной из гимназий Казани прошел парламентский урок на тему «Татарстан – 2030: мой вклад в будущее республики»

Парламентский урок с участием Председателя Государственного Совета Республики Татарстан Фарида Мухаметшина и заместителя Премьер-министра Республики Татарстан — министра образования и науки Энгеля Фаттахова прошел в гимназии № 90 г. Казани. Об этом сообщает официальный сайт Министерства образования и науки РТ.

Послушать урок «Татарстан – 2030: мой вклад в будущее республики» пришли ученики 5-11 классов.

Парламентские уроки проводятся в Татарстане с 2009 года. Первоначально они были посвящены теме «Где создаются законы?», в прошлом году парламентский урок провели по теме «Гражданин. Общество. Государство».

В рамках парламентского урока проводится конкурс для школьников (конкурс рисунков среди учеников начальных классов, конкурс сочинений среди учащихся 5-9 классов). К тому же, ученики могут снять информационные видеоролики на тему «Знай наших!» или разработать проект «Стратегия Татарстана — моя стратегия». В этом году конкурс продлится до 15 марта.

Источник информации и фотографии: http://mon.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/838112.htm