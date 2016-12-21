В одной из школ ХМАО внедрили технологию оплаты обеда при помощи ладони

У воспитанников школы №1 Белоярского (Ханты-Мансийский автономный округ) появилась возможность оплачивать обед в школьной столовой при помощи ладони, сообщает пресс-служба Торгово-промышленной палаты ХМАО.

Для оплаты нужно будет ввести сумму покупки и поднести ладонь к сенсору, после чего оборудование распознает ребенка, и деньги будут автоматически списаны с его счета.

Данная технология внедрена впервые в регионе белоярским городским центром торговли.

«Система очень удобна для всех. Родителям не нужно беспокоиться о наличных деньгах для ребенка. Дети не контактируют с деньгами во время обеда: это решает вопрос гигиены. Для нас такой режим работы тоже комфортен, потому что необходимость готовить сдачу отпадает сама собой, а расчеты производятся гораздо быстрее», — приводятся в сообщении слова руководителя белоярского городского центра торговли Надежды Копман.

Отмечается, что в ближайшее время такой способ оплаты должен появиться и в других школах Белоярского.