В оздоровительно-образовательном комплексе «Дуслык» проходят профильные смены для одаренных детей

С 26 мая по 12 июня для подготовки учащихся к олимпиадам по иностранным языкам, истории и обществознанию в оздоровительно-образовательном комплексе «Дуслык» проводятся республиканские профильные смены для одаренных детей: историко-обществоведческая профильная смена «Ключ к истории», полилингвальная смена для одаренных детей по английскому языку Victory.ү

В смене принимают участие 165 обучающихся из районов Республики Татарстан.

В программе работы профильных смен созданы условия для развития интеллектуальных возможностей, творческих способностей обучающихся с целью участия их во всероссийской олимпиаде. Программы рассчитаны на систематическое изучение иностранных языков, курса истории и обществознания с учетом специфики данных предметов и для приобщения учащихся к основам социально-гуманитарного знания, культурным ценностям и особенностям олимпиадного движения. В рамках смены предусмотрены тренинги, мастер-классы, лекции, направленные на формирование личностной, предметной и творческой компетенции.