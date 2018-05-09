В Параде Победы в Казани участвовали 2 тыс. человек и техника времен ВОВ

Сегодня на площади Тысячелетия в Казани состоялся Парад Победы. В праздничном шествии приняли участие около 2 тыс. человек, сообщает ИА «Татар -информ».

Торжественное мероприятие открылось театрализованным прологом, в котором приняли участие около 2 тыс. артистов Казани и всего Татарстана. Он был посвящен разным этапам жизни советского народа. Сцены мирного времени, периода Великой Отечественной войны и радости Победы были представлены собравшимся.

В числе зрителей были Президент Татарстана Рустам Минниханов, Государственный советник РТ Минтимер Шаймиев, Председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин, Премьер-министр РТ Алексей Песошин, другие официальные лица и, конечно, главные герои праздника — ветераны Великой Отечественной войны.

После завершения пролога на площадь вынесли государственные флаги России и Татарстана, а также Знамя Победы, после чего состоялось прямое включение с Красной площади в Москве, где проходил главный российский парад Победы. Казанцы и гости города услышали поздравление Президента страны Владимира Путина. Глава государства отметил, что этот праздник «всегда был, есть и будет самым дорогим, священным для каждой семьи, для всей нашей огромной страны». «С праздником общенациональной гордости и вечной, немеркнущей памяти», — сказал он.

Президент РФ заметил, что «сегодня подвиг народа, спасшего Европу и мир от рабства, от истребления, ужасов холокоста пытаются перечеркнуть, исказить события войны, предать забвению подлинных героев, подделать, переписать, переврать саму историю».

«Мы не позволим сделать этого никогда. Наш долг – хранить память о доблести воинов, отдавших свои жизни ради других, о всех наших солдатах и мужественных бойцах Второго фронта, о вкладе в Победу стран антигитлеровской коалиции, о боевом братстве тех, кто противостоял нацизму. Мы всегда будем гордиться, что советский народ не дрогнул, не прогнулся перед жестоким врагом, когда некоторые государства предпочли позор капитуляции, лицемерного соглашательства или прямого сотрудничества с нацистами», — заявил Владимир Путин.

«Наш народ сражался насмерть. Ни одна страна мира не отражала такого нашествия, не проводила под огнем агрессора эвакуацию миллионов людей и тысяч заводов, которые практически сходу стали выпускать для фронта технику и боеприпасы. Было сделано поистине невозможное. Никто не думал о себе, трудились героически и женщины, и дети ради Родины, ради Победы, ради тех, кто защищал страну, свои семьи в пекле войны. Ничем нельзя измерить храбрость наших воинов — от рядового до маршала они боролись в стужу и зной, на больших и малых плацдармах. Каждый рубеж был частью Отечества, и потому каждый был самым главным», — добавил он.

По словам главы государства, 9 Мая объединяет все поколения историями мужества. «У каждой семьи свои, родные, герои. Они живут в наших сердцах, они вместе с нами в рядах „Бессмертного полка“. Мы склоняем головы перед светлой памятью всех, кто не вернулся с войны, перед памятью сыновей, дочерей, отцов, матерей, дедов, мужей, жен, братьев, сестер, однополчан, родных, друзей. Скорбим о ветеранах, которые ушли от нас», — подчеркнул он. И после этих слов объявил минуту молчания.

«Всем странам, всему человечеству важно осознать, что мир очень хрупок и его стабильность укрепляет наше общее стремление слышать, доверять и уважать друг друга. Россия открыта к диалогу по всем вопросам обеспечения глобальной безопасности, готова к конструктивному, правоправному партнерству ради согласия, спокойствия и прогресса на планете», — резюмировал Владимир Путин.

Как только прозвучал гимн России, к собравшимся обратился Президент Татарстана Рустам Минниханов. Лидер республики напомнил, что прошло 73 года, как закончилась Великая Отечественная война. «9 Мая всегда был, есть и будет нашим главным праздником. Это день национального триумфа и народной гордости, день скорби и вечной памяти», — отметил он.

«Мы никогда не забудем, что свобода и долгожданный мир отвоевали наши предки — капитаны и рядовые, ополченцы и труженики тыла, партизаны и подпольщики, старики, женщины и дети, люди разных национальностей и профессий. Они горели в танках и самолетах, замерзали в окопах, тонули на переправах, без сна и отдыха трудились на заводах и в госпиталях, поддерживали боевой дух на концертных площадках. Понимая, что каждый день может быть последним, они все равно шли в бой, прикрывая собой фронтовых друзей», — сказал Рустам Минниханов.

Затем начальник Казанского военного гарнизона – генерал-майор Кирилл Кулаков поздравил с Днем Победы каждый из 24 парадных расчетов.

Участие в Параде Победы приняли почти 2 тыс. человек. В частности, суворовцы, кадеты, курсанты, офицеры и рота почетного караула Казанского танкового училища, студенты юридического института МВД РФ, сотрудники внутренних дел, отряд спецназначения Национальной гвардии РФ по РТ, сотрудники УФСИН России по РТ, МЧС РФ по РТ, таможенной службы, студенты КНИТУ-КХТИ, КНИТУ-КАИ и КГМУ, юнармейцы и ветераны боевых действий в Афганистане. Они прошли по площади торжественным маршем.

Продолжилось мероприятие проездом боевой техники. В этом году в параде впервые была задействована восстановленная техника военных лет, в том числе легендарные танки Т-34, ИС-3 и БМ-13 «Катюша».

Парад завершил сводный военный оркестр Казанского гарнизона, который исполнил песню «День Победы». По площади прошла колонна ретроавтомобилей.