В Пестречинском районе аварийщики и дети-сироты получили новое жилье

В селе Кощаково Пестречинского района Татарстана жители аварийного дома стали обладателями ключей от новых квартир. В скором времени получат новое жилье и дети-сироты, пишет местная газета «Вперед», сообщает ИА «Татар-информ».

Два новых 48-квартирных дома по улицам Комсомольская и Школьная были построены по программе аварийного жилья. Однако у властей района появилась возможность предоставить квартиры и детям-сиротам.

Заместитель исполнительного директора Государственного жилищного фонда при Президенте РТ Булат Гильманов рассказал, что девять сирот, которые по плану должны были получить жилье в следующем году, смогут заселиться досрочно.

Переселенцам ранее принадлежали 57 квартир, находившихся в аварийном состоянии. Их исполком района выкупил у собственников – выплаченные суммы стали первоначальными взносами. Еще 33 семьи ранее жили в муниципальном жилье. Новые квартиры по площади аналогичны старым или даже чуть больше их, замечает издание.

Елена Молюкова сегодня впервые в жизни переступила порог собственной квартиры. Она поделилась впечатлениями: «Мама умерла, когда мне было пять лет, отца я не помню, воспитывала меня тетя, потом опекуном был старший брат. Хотя на очереди стояла уже четыре года, все равно новость, что дают квартиру, была неожиданной, я даже растерялась».

Женщина планирует переехать сюда из Пестрецов в ближайшие дни. Новый год с детьми она хочет встретить уже в новой квартире.

Всего в районе по программе аварийного жилья планируется переселить жильцов из 20 многоквартирных домов, сообщил заместитель руководителя исполнительного комитета Пестречинского района Рамиль Шайхутдинов.