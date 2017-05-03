В преддверии Дня Победы театр Тинчурина представит спектакль «Мы — дети сорок первого года»

В преддверии 72-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне Татарский государственный театр драмы и комедии имени Карима Тинчурина покажет спектакль «Мы – дети сорок первого года» по одноименной повести Мухаммата Магдеева, сообщает пресс-служба Минкульта.

В повести М. Магдеева «Мы дети сорок первого года», показана жизнь студентов педучилища в годы Великой Отечественной войны.Произведение вышло в свет в 1969 году, будучи напечатанным в журнале «Огни Казани». Затем ещё три раза выходило в сборниках, и два раза печаталось на русском языке (в Казани и Москве). Небольшое произведение, наполненное тонким юмором, написанное острым языком было воспринято читателями и критиками как новое явление среди татарской прозы. С повестью «Мы – дети 41-го года» М. Магдиев становится членом Союза Писателей СССР. Режиссер-постановщик спектакля – Рашид Загидуллин. В ролях: Айсылу Мусаллямова, Гузель Галиуллина, Артем Пискунов, Ильфак Хафизов, Булат Зиннатуллин, Зульфат Закиров.