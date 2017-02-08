В республике 866 мам и пап сдали ЕГЭ

Татарстан присоединился к акции «Единый день сдачи ЕГЭ родителями». 7 февраля около 3 тысяч мам и пап по всей России сели за парты, чтобы сдать ЕГЭ. В Республике Татарстан были открыты 49 пунктов проведения экзаменов. В Татарстане 866 человек выразили желание таким образом поддержать детей.

В рамках акции родители должны были зарегистрироваться на сдачу экзамена, заполнить бланки, увидеть, как осуществляется контроль на госэкзамене, как печатаются и обрабатываются экзаменационные материалы, написать небольшую работу, составленную из заданий, аналогичных тем, что будут на экзаменах, и узнали свой результат. 94% правильных ответов показал участник, писавший работу в казанском лицее № 116 . В целом по городу процент выполненных заданий около 60-76%.

По словам руководителя Департамента надзора и контроля в сфере образования Минобрнауки РТ Г. Габдрахмановой, экзаменационные материалы были разработаны Федеральным институтом педагогических измерений. «Материалы включают лишь типовые задания, не повышенной сложности, и созданы для того, чтобы родители поняли, как проходит процедура ЕГЭ. А также для того, чтобы снять напряжение с родителей, когда их дети идут сдавать экзамен. Они переживают еще больше – только из-за того, что не видели КИМы. Ознакомившись с заданиями, они поймут, что это всего лишь материал, который ребенок ежедневно выполняет в школе», – подчеркнула она.

Акцию провели около 50 регионов России, в остальных подобные мероприятия пройдут в течение этого месяца. В них участвуют представители региональных властей, министры образования.

В дальнейшем акцию «Единый день сдачи ЕГЭ родителями» могут сделать традиционной. Предполагается, что она будет проводиться каждый второй вторник февраля.

Источник фотографии: http://news.1777.ru/36872-v-pyatigorske-roditeli-shkolnikov-sdali-ege-po-russkomu-yazyku-i-matematike