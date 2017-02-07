В Саудовской Аравии состоялась официальная встреча Президента Республики Татарстан Рустама Минниханова с Королем Салманом бин Абдель Азизом Аль-Саудом

Сегодня в ходе рабочего визита в Королевство Саудовская Аравия состоялась официальная встреча Президента Республики Татарстан Рустама Минниханова с Хранителем Двух Святынь Его Королевским Величеством Королем Салманом бин Абдель Азизом Аль-Саудом. Об этом сообщает пресс-служба Президента РТ.

В ходе беседы Президент Татарстана рассказал Королю Салману бин Абдель Азизу Аль-Сауду об экономическом положении современной республики, об основных направлениях промышленного развития, о внедрении систем партнерского банкинга соответствующего нормам и требованиям исламского законодательства. Отдельно Рустам Минниханов отметил реализуемые в Татарстане инвестиционные проекты, которые могли бы заинтересовать деловые круги Королевства Саудовская Аравия.

Президент Республики Татарстан презентовал Королю международный форум KazanSummit как главную площадку экономического взаимодействия Российской Федерации и стран исламского мира, и пригласил делегацию Саудовской Аравии в Казань: «Были бы признательны Вашему Величеству за направление бизнес-миссии во главе с Министром торговли и инвестиций Саудовской Аравии господином Маджедом Аль-Кассаби на KazanSummit – 2017 года, который пройдет 18-20 мая».

Рустам Минниханов напомнил, что с Королевством Саудовская Аравия Республику Татарстан связывают узы духовного и религиозного родства. Также Президент подчеркнул, что дипломатом, первым вручившим Королю Абдель Азизу – основателю современного Королевства Саудовская Аравия в 1926 году ноту о признании в то время правительством СССР вновь образовавшегося государства, был наш соотечественник, татарин, консул России в Хиджазе Керим Абдрауфович Хакимов.

В завершение встречи Рустам Минниханов поблагодарил Короля Салмана бин Абдель Азиза Аль-Сауда за оказанное гостепреимство и пригласил в Республику Татарстан.

Источник информации и фотографии: president.tatarstan.ru