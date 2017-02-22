В селе Кулегаш Агрызского р-на отпразднуют Международный день родного языка

Жители села Кулегаш Агрызского района в Международный день родного языка чествуют марийскую культуру. 21 февраля традиционно отмечается Международный день родного языка. Впервые эта дата была отпразднована в 2000 году. В этот день принято вспоминать предков, историю языковой культуры, читать произведения, говорить на родном языке.

В Кулегашской школе подготовили занимательную программу для учеников и гостей праздника. Вместе с Международным днем родного языка сегодня здесь будут праздновать день Первого Всероссийского съезда мари и 90-летие системы образования в Агрызском районе.

В рамках праздника детей и гостей ознакомят с народным творчеством – марийским рукоделием. Свою работу продемонстрирует и фольклорный кружок «Фантазия».

Праздник пройдет в школе села Кулегаш. Начало в 9.00.

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