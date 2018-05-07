В Татарстане проходят всероссийские математические бои

Май 7, 2018 0
С 6 по 9 мая в лицее-интернате №2 г. Казани проходит всероссийский турнир математических боев. Для участия в турнире, в столицу Татарстана приехали более 100 сильнейших математиков со всех уголков России.WhatsApp Image 2018-05-04 at 18.18.33
В турнире Kazan Math Open — 2018 принимают участие команды из таких городов как Москва, Санкт-Петербург, Красноярск, Якутск, Нижневартовск, Саратов и Волгоград. Основой турнира являются математически бои — соревнование двух команд в решении математических задач.
Целью проведения данного  турнира является популяризация олимпиадной математики и укрепление лидирующих позиций Республики Татарстан в этом направлении.

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