В Татарстане проходят всероссийские математические бои

С 6 по 9 мая в лицее-интернате №2 г. Казани проходит всероссийский турнир математических боев. Для участия в турнире, в столицу Татарстана приехали более 100 сильнейших математиков со всех уголков России.

В турнире Kazan Math Open — 2018 принимают участие команды из таких городов как Москва, Санкт-Петербург, Красноярск, Якутск, Нижневартовск, Саратов и Волгоград. Основой турнира являются математически бои — соревнование двух команд в решении математических задач.

Целью проведения данного турнира является популяризация олимпиадной математики и укрепление лидирующих позиций Республики Татарстан в этом направлении.