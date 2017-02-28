В Татарстане создадут Колледж нефтехимии и нефтепереработки им. Н. В. Лемаева

Нижнекамский технологический колледж, Нижнекамский нефтехимический колледж и Техникум нефтехимии и нефтепереработки реорганизуются путем слияния. На базе этих ссузов будет создан Колледж нефтехимии и нефтепереработки. Соответствующее постановление Кабинета министров Татарстана опубликовано на портале правовой информации республики.

Минобрнауки Татарстана будет осуществлять функции и полномочия учредителя колледжа. Ведомству предстоит определить перечень специальностей, по которым будет вестись обучение студентов.

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