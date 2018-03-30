В Татарстане в этом году построят 44 фельдшерско-акушерских пункта

В Татарстане в 2018 году построят еще 14 фельдшерско-акушерских пунктов, об этом в интервью ИА «Татар-информ» рассказал министр здравоохранения РТ Марат Садыков.

«Вы хорошо знакомы с модульными конструкциями, которые производятся в республике. Всего за последние пять лет установлено 413 модульных ФАПов, а также 19 модульных патологоанатомических отделений. В 2018 году мы планируем установить еще 44 модульных ФАПа. Сегодня на селе создаются достойные условия для работы медицинского персонала и пребывания пациентов», – сообщил глава ведомства.