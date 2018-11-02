В течение недели в Татарстане приостановлена деятельность сразу двух образовательных учреждений

В республике приостановлены действия лицензии на осуществление образовательной деятельности двух образовательных организаций. Об этом сообщает пресс-служба Департамента надзора и контроля в сфере образования по РТ.



Лицензии на осуществление образовательной деятельности приостановлено:

«Детско-юношеская спортивная школа № 4 Зеленодольского муниципального района Республики Татарстан» (приказ от 23.10.2018); «Специализированная детско-юношеская спортивная школа «Олимпийский резерв» по прыжкам на лыжах с трамплина и лыжному двоеборью», г. Лениногорск (приказ от 31.10.2018)

Соответствующие приказы были подготовлены Министерством образования и науки Республики Татарстан.