В Якутии осудили воспитательницу, заклеившую скотчем рты детям

Женщине назначили наказание в виде 300 часов обязательных работ и лишили права заниматься педагогической деятельностью в течение двух лет.

Суд города Удачный, Республики Якутии признал виновной бывшую воспитательницу детского сада поселка Айхал, в совершении преступления, предусмотренного ст.156 УК РФ (неисполнение обязанности по воспитанию несовершеннолетнего педагогическим работником, соединенное с жестоким обращением с несовершеннолетними). Об этом сообщает сайт прокуратуры республики. Суд установил, что подсудимая в марте 2017 года заклеила рты четырем малышам. Уголовное дело рассматривалось в особом порядке, подсудимая вину в совершенном преступлении признала полностью, уточнили в прокуратуре. По приговору суда, бывший воспитатель теперь обязана выплатить штраф и отработать 300 обязательных часов.