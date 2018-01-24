Василь Шайхразиев посетил гимназию им. Габдуллы Тукая в Ижевске

Заместитель Премьер-министра РТ, председатель Национального совета «Милли шура» Всемирного конгресса татар Василь Шайхразиев побывал с рабочим визитом в Ижевсе, столице Удмуртии.

Редакция журнала «Мәгариф» побывала в знаменитой гимназии в марте прошлого года. Мы предлагаем вам статью, подготовленную в результате встречи с преподавателями и гиназистами.

Наследники Тукая в оружейном краю Калашникова

При входе в холл 6-й татарской гимназии Ижевска, носящей имя великого татарского поэта им. Г.Тукая, нас встретила группа учеников младших классов в красивых национальных кос­тюмах. В то время как одни дети пели песни, другие угощали нас национальным лакомством – чак-чаком, еще более подслащая наше восторженное настроение. Спустя несколько минут знакомить со своими учениками нас повела директор Гульчачак Явдатовна Ахметова.

С первых минут мое сердце не покидало чувство, что это очень родной моему духу дом и не только потому, что гимназия расположилась в здании стандартной постройки советских времен, как и моя родная школа №9 Казани. Ведь впервые мы оказались в оружейном краю, история которого так тесно переплетена с Татарстаном. На протяжении нескольких столетий территория, на которой расположен сейчас Ижевск, принадлежала сначала Золотой Орде, а затем Казанскому ханству. Впоследствии здешние земли принадлежали татарским князьям Якушевым и татарскому мурзе, российскому дипломату, генерал-майору Кутлу Мухаммеду Тевкелеву. Удмуртские земли были окончательно присоединены к России в период правления Ивана Грозного.

Гимназия №6 Ижевска расположена в той части города, которую называют «Татарбазар». Мы уже успели объехать до прихода в учебное заведение этот микрорайон, в котором до сих пор сохранились старые дома и появились новые частные строения. По мнению краеведа Гаты Кутузова, район «Татарбазара» до революции назывался заречной Красной горкой. Было и второе название этой местности: в народе ее любя называли «Сарайной» из-за того, что вдоль Казанской дороги (ныне она называется улицей Азина) стояло много сарайчиков, принадлежавших ижевским рабочим. Татарам было предписано жить в этом некогда болотистом районе города (как татарам Казани за пределами города, в Старо-Татарской слободе), однако вскоре они создали здесь плодовые сады. Из истории мы знаем, что на заречной Красной горке русские устраивали гуляния и хороводы в Троицу, а татары праздновали Сабантуй. Так вот в этом историческом месте в XX веке, а точнее в 1998 году, открывается гимназия, которая на следующий год отметит свой 20-летний юбилей.

Мы поднялись на второй этаж, где нас на празднике уже ждали учащиеся практически всех татарских классов, которые здесь отличаются не только литерой, но и учебной программой. Все классы «А», начиная с I по XI, являются классами с углуб­ленным изучением татарского языка, литературы и истории, а также английского языка. В настоящее время в этой гимназии получают образование 637 обучающихся, из них 327 человек – на начальном уровне общего образования, 275 человек – на уровне основного общего образования и 35 человек – на уровне среднего общего образования. К великой радости педагогов, количество первоклассников за последние пять лет выросло в два раза.

В соответствии с учебной программой учащиеся углубленно изучают английский язык, может быть поэтому родители других национальностей также охотно отдают своих детей учиться в этой гимназии. Как это характерно для многих регионов, где бок о бок живут представители разных коренных национальностей, многие удмурты, живущие в этом микрорайоне, знают бытовой татарский, а татары, наоборот – удмуртский язык.

Директор гимназии, как настоящая мама, гордящаяся своими талантливыми детьми, рассказала нам об успехах. «Я родом из Агрызского района, – откровенно делится Гульчачак Явдатовна уже во время беседы в директорском кабинете. – Мама Ильдара Шафкатовича, нынешнего Премьер-министра Татарстана – Луиза Газизовна Халикова преподавала у нас математику. Каждый истинный педагог стремится, чтобы ее ученик стал успешным человеком. Вот и она очень хотела направить меня на учебу в один из самых престижных вузов страны – в Казанский финансово-экономический институт. Поступить туда было сложно всегда, и принимали учащихся только с наивысшими баллами по математике. И действительно, по этому предмету у меня были одни пятерки. А Луиза Газизовна, наверное, считала, что из меня выйдет отличный экономист или профессор математики. Казанский Кремль манил многих моих одноклассников. Однако я после учебы в школе, когда передо мной встал вопрос о выборе профессии, решила выбрать историю. Окончив факультет истории Ижевского государственного университета, я пришла в систему образования и по сей день преподаю историю в V и VI классах».

Исполнилось 8 лет с тех пор, как Гульчачак Явдатовну пригласили возглавить эту гимназию. В 2009 году решением администрации города Ижевска была проведена реорганизация гимназии путем присоединения к ней средней школы №38.

Новый виток в истории начался спустя пять лет, когда Приказом Министерства образования и науки Удмуртской Республики гимназии был присвоен статус Рес­публиканского ресурсного центра этнокультурного образования. Это позволило обеспечить в 11-и из 27-и классов этнокультурное образование через изучение в них родного татарского языка и татарской литературы. Таким образом, от общего числа обучающихся татарский язык и литературу изучают 34% учеников. Во время общения с нами, редакторами журналов «Мәгариф», «Ялкын», «Безнең Мирас», самые талантливые из них читали наизусть стихотворения наших классиков и пели песни.

С 2010 по 2015 годы гимназия работала в рамках республиканской экспериментальной площадки по теме «Реа­лизация модели мультилингвального обучения в полиэтническом регионе на базе общеобразовательного учреждения». Результатом этой работы стало издание коллективной монографии «Модель мультилингвального образования в полиэтническом регионе (на базе общеобразовательного учреждения)». Все учителя-предметники имеют высшее профессиональное образование, способны обеспечить высокий уровень обучения и воспитания и создать условия для индивидуального развития обучающихся.

А совсем недавно, в июле 2015 года, по решению администрации Ижевска гимназии было присвоено имя великого татарского поэта Габдуллы Тукая. Здесь ежегодно проводят Тукаевские чтения, которые начинаются в музейной комнате, созданной совместно с детьми и их учителями. На такие мероприятия приходят деловые партнеры гимназии, среди которых наиболее активны представители Региональной национально-культурной автономии татар Удмуртской Республики, Института языка и литературы УдГУ, ИжГТУ, Татарского общественного центра Удмуртии, Союза татарской молодежи Удмуртии «Иман», редакции газеты «Яңарыш», Союза писателей Удмуртии и Республики Татарстан и Дома дружбы народов Удмуртии.

Каждая школа развивается по своей собственной модели. И мы уточняем, а что отличает их от других учебных учреждений. «На мой взгляд, владение национальными и иностранными языками расширяет мировоззрение детей. Это отлично понимают все 47 педагогических сотрудников нашего устоявшегося и опытного коллектива. Среди нас есть и 6 молодых специалистов, двое из которых являются выпускниками», – говорит с гордостью Гульчачак Ахмерова.

В центре внимания педагогического коллектива гимназии – качество обучения и воспитания. За последние 5 лет гимназией подготовлено 7 медалистов. На протяжении последних лет учащиеся гимназии добиваются высоких результатов на республиканской олимпиаде по татарскому языку и татарской литературе: в 2015 и 2016 годах ребята завоевали 8 призовых мест.

В апреле 2016 года в Международной олимпиаде по татарскому языку и литературе в г.Казани в составе команды от Удмуртской Республики были 3 ученика гимназии. Ученику X «А» класса Нафикову Рустаму был вручен диплом I степени, остальным – дипломы участников заключительного тура олимпиады. На Международной олимпиаде по татарскому языку и литературе «Татар Теле. Инфо» в 2015–2016 учебном году 5 учащихся начальных классов и 3 ученика старших классов отмечены дипломами победителей. В дистанционной Всероссийской олимпиаде по татарскому языку для учащихся I–XI классов образовательного портала «Олимпиада онлайн» победителем стала ученица VI класса.

В гимназии уделяется большое внимание развитию интереса обучающихся к выполнению научно-исследовательских работ по различным образовательным областям: филологии, лингвис­тике, крае­ведению, обществознанию, естествознанию, технологии, изобразительному искусству. Интеллектуальный потенциал обучающихся реализуется в рамках гимназического научного общества учащихся «Эврика».

Со своей стороны сами ученики гимназии являются активными участниками научно-практических конференций, юношеских чтений, конкурсов и фестивалей различных уровней по татарскому языку и литературе. Это межрегиональные юношеские чтения им. К.Насыйри, Всероссийский творческий конкурс «Обаятельный Шурале», Межрегиональная лингвистическая научно-практическая конференция «Актуальные вопросы языковой компетентности в условиях полилингвизма», межрегиональная научно-практическая конференция «Шәҗәрәләр – нәсел агачы», Международная научно-практическая конференция и чтения школьников на языках народов Российской Федерации в Казани, межрегиональные чтения имени просветителей Буби, конкурс «Йолдызлар яңгыры», «Язгы тамчы», городской конкурс «Татар кызы».

Как нам рассказали ученики старших классов, ярким событием 2015–2016 учебного года было проведение совместно с Министерством национальной политики Удмуртской Республики, Региональной национально-культурной автономией татар Удмуртской Республики и Домом Дружбы народов в апреле 2016 года республиканского фестиваля-

конкурса «Туган телем – иркә гөлем» («Родной язык – язык души моей»), посвященного 130-летию со дня рождения великого татарского поэта Габдуллы Тукая. В рамках подготовки к фестивалю в гимназии был проведен театральный фестиваль по произведениям Габдуллы Тукая, прошел конкурс рисунков, поделок по мотивам его произведений. Лучшие работы и постановки были отмечены дип­ломами оргкомитета фестиваля-конкурса. В этом мероприятии приняли участие 325 человек из Юкаменского, Балезинского, Каракулинского районов, городов Можги и Воткинска, СОШ №10, №35 г.Ижевска. По словам организаторов это мероприятие станет традиционным.

В прошлом году в Ижевск приезжала делегация из Татарстана. Однако этой единственной татарской школы не оказалось в графике посещения Руководства Татарстана. Конечно, здесь нет, как во многих татарстанских школах, продвинутого интерактивного оборудования, супер-оснащенных лабораторий и современных компьютеров – материальных символов современного учебного процесса. Такой была моя родная школа 30 лет назад. Однако здесь есть сильный коллектив, который дорожит историческим наследием и вкладывает в знания, развивает интеллектуальный потенциал детей. Они бережно хранят историю и традиции татарского народа, прививают любовь с малых лет к татарскому языку и музыке. Нам бы хотелось, чтобы историческая Родина-мать не забывала их, и в следующий раз Министерство образования и науки Татарстана не постеснялось бы пригласить к ним Президента Татарстана Рустама Минниханова на встречу с учениками этой гимназии. Они достойны этого и с нетерпением ждут его на 20-летие гимназии.