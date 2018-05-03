Ветеранов Великой Отечественной войны в Татарстане наградят медалью «За доблестный труд»

Ветераны Великой Отечественной войны будут награждены медалью Республики Татарстан «За доблестный труд». Об этом сообщила сегодня на брифинге в Кабмине РТ вице-премьер Татарстана Лейла Фазлеева, пишет ИА «Татар-информ».

Решение о вручении медали ветеранам и участникам ВОВ было принято сегодня Президентом Татарстана Рустамом Миннихановым, рассказала спикер.

«Медаль будет вручаться инвалидам и участникам Великой Отечественной войны, таких у нас 1596. Также не входившим в состав действующих армий, таких в республике — 412. Кроме того, медаль получат награжденные знаком «Житель блокадного Ленинграда», их — 173. И 188 бывших узников концлагерей. Именно этой категории ветеранов Великой Отечественной войны будет предусмотрена республиканская медаль «За доблестный труд», — проинформировала Фазлеева.

Она пояснила, что вручение медали — это «дань уважения и почтениях к тем людям, которые проживают на территории республики и несут в себе память о той войне».

«Медаль будет вручается до Дня Республики Татарстан. С каждым из ветеранов произойдет встреча и вручена медаль», — подчеркнула она.