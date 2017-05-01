Владимир Путин подписал указ о запрете нелепых имен

Дополнен Семейный кодекс. Соответствующий указ за подписью Президента появился сегодня на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно тексту документа, теперь при регистрации имени ребенка нельзя использовать цифры, бранные слова, титулы и должности. Также под запретом в именах указания на ранги, должности и титулы.

Фамилия ребенка определяется фамилией родителей. Если у родителей разные фамилии, то ребенок может получить фамилию отца, матери или двойную фамилию, образованную путем присоединения двух фамилий друг к другу. При этом такая фамилия может состоять не более чем из двух слов, соединенных дефисом.