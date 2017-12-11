Владимир Вавилов стал лауреатом Госпремии в области благотворительности

Председатель правления Фонда имени Анжелы Вавиловой Владимир Вавилов стал лауреатом Государственной премии в области благотворительности за создание первого в Казани хосписа.

Соответствующий указ подписал Президент РФ Владимир Путин, сообщает ТАСС.

Казанский хоспис ранее выиграл 2,9 млн рублей в конкурсе грантов Президента России. Деньги пойдут на помощь больным детям из близлежащих районов Татарстана

Госпремия в области благотворительности, как и Госпремия в области правозащитной деятельности, была учреждена в 2015 году. Ее размер составляет 2,5 млн рублей. Быть отмеченным ею можно только один раз.

Лауреатом Государственной премии в области правозашитной деятельности в этот раз стала председатель Московской Хельсинкской группы Людмила Алексеева.

По материалам ИА «Татар-информ».