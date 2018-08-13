Какую сумму родителям придется заплатить за отдых ребенка в Казани?

Истекает последний месяц летних каникул школьников. Родители хотят, чтобы дети с пользой провели долгие летние дни и накопили достаточно энергии к началу нового учебного года. Отличным решением в этом случае являются загородные лагеря, которые продолжают работать до самой осени. «Магариф» решил выяснить, во сколько родителям обойдется отдых их детей в лагере недалеко от столицы Татарстана.

Здесь с вашим ребенком будут заниматься лучшие педагоги республики, музейные работники познакомят его с уникальными экспозициями, а опытные скауты проведут по туристическим маршрутам, окутанным загадочным историческим прошлым времен, когда в Казани побывал сам Александр Пушкин, возводилось родовое гнездо Евгения Боратынского, жил и работал Шигабутдин Марджани и учился Владимир Ульянов-Ленин. По этой причине прайс-лист казанских летних лагерей может быть несколько завышенным.

Организацией летнего оздоровительного отдыха детей в Татарстане занимается региональное министерство образования и науки. В этом году министерство выделило порядка 54 тысяч бесплатных путевок в подведомственные летние лагеря. Так, на безвозмездной основе отдыхает 54 831 татарстанец. Так же республика оплачивает отдых победителей, призеров предметных олимпиад, лауреатов творческих конкурсов, призеров спортивных соревнований. Все, кто не не входит вышеназванную категорию, вынуждены планировать свои маршруты исключительно на семейном совете. Счастье, что профильные центры предлагают выбрать отдых, цена которого зависит от количества дней пребывания в лагере. Таким образом, можно сэкономить родительские деньги.

Республиканский центр «Лето» приглашает школьников в два оздоровительных лагеря: «Мечта» и «Пламя», расположенные в Казани или недалеко от столицы Татарстана.

Если родители выберут первый вариант, то им придется выложить 13 800 рублей (бюджетная стоимость — 5 500-7 500 руб.) за почти три недели пребывания в лагере в заповедной зоне Раифского монастыря. Кстати, здесь ближайшая смена стартовала 12 августа и продолжится до 29 августа.

Программа последней смены «Мечты» носит название «От знака ГТО к олимпийским победам». Детей от 7 до 17 лет ждут интенсивные спортивные тренировки, соляная комната, кислородные коктейли и кинотеатр.

ДОЛ «Пламя» также предлагает спортивный отдых, за те же 13 800 рублей. Важно, что лагерь расположен в Кировском районе Казани.

В столице Татарстана можно отдохнуть и в детских лагерях, программа которых рассчитана на неделю. К счастью, организаторы обещают, что эти 7 дней можно провести результативно как для здоровья, так и для кругозора. Например, лагеря для скаутов, любителей популярных компьютерных игр и лидеров молодежных движений. Если вы решите выбрать для ребенка такой отдых, вам придется заплатить за 7 дней в лагере, почти такую же сумму как за месячный лагерь Минобрнауки РТ. В стоимость включены проживание, питание, участие в программе лагеря, снаряжение, трансфер из Казани до базы.