Вот где собака зарыта!

В последние годы специалисты по неврологии и педиатрии бьют тревогу о частом возникновении у детей дошкольного, младшего и среднего возраста синдрома дефицита внимания, который нередко сочетается с гиперактивностью. Ситуация усугубляется и тем, что многие родители не считают такое поведение детей необычным и не видят причины для обращения к специалистам. Лишь когда начинаются проблемы с учебой в школе и дневники начинают пестреть красным от замечаний крупным, размашистым почерком учителя со множеством восклицательных знаков: «неусидчив», «невнимателен» и т.д., нехотя, скрепя сердце ведут его к врачу.

Что говорит невролог?

В самом деле, родители начинают беспокоиться лишь, когда ребенок начинает стабильно приносить «двойки» из школы… Дети с синдромом дефицита внимания плохо усваивают информацию и быстро устают. “Они могут продуктивно работать только в продолжение 5-15 минут. По истечении этого времени мысленная активность детей понижается, и ему требуется “перезагрузка”- 3-7 минут отдыха. Во время “перезагрузки” ребенок отвлекается и не обращает внимания на родителей или учителя. Потом умственная деятельность возвращается, и ребенок снова некоторое время занимается делом”, — отмечает Армине Гаспарян, врач-невролог Межрегионального клинико-диагностического центра.

Что же делать родителям таких детей? Не зная, куда обратиться в таких случаях, родитель ведет свое “неуправляемое” чадо на прием к психиатру или психоневрологу, где получает рекомендации и рецепты на прием лекарств, действующих на головной мозг, то есть психотропного свойства. Иногда эти препараты оказывают благотворное действие, и ребенок становится спокойнее. “Но лекарство снимает проблему лишь на время или частично. Для некоторых медикаментозная терапия и вовсе не приемлема. Тогда необходимо обратиться к другим способам лечения”, — утверждает специалист. Решение данной проблемы довольно простое и доступное всем — занятие спортом. С квалифицированным тренером любой вид спорта приучает ребенка к дисциплине. “Но для данной категории детей командные виды спорта не подходят”, — предупреждает Армине ханум. Оптимальным, по ее мнению, являются восточные единоборства, особенно – айкидо.

Вместо лекарства – айкидо.

В отличие от других видов боевых искусств айкидо, в первую очередь, приучает к дисциплине и контролю, так необходимых ребенку с проблемой синдрома дефицита внимания. Во-первых, соблюдение специальных ритуалов в начале и в конце тренировок тренирует память. Во-вторых, наличие многочисленных обязательных правил (техника безопасности, требования к дисциплине и т.д.) заставляет концентрировать внимание и контролировать себя.

“Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать” — гласит народная пословица. Не долго думая, мы решили встретиться с организаторами и наставниками секции айкидо, чтобы своими глазами увидеть, кто и как там занимается.

“Путь воина”

С японского языка айкидо переводится как “путь к духовной гармонии” («путь гармонизации духа»). Создателем этого боевого искусства является Морихей Уэсиба. Айкидо опирается на законы физики и биомеханики человеческого организма. Зная их, можно, не нанося физической травмы, остановить противника, используя его же силу. По мнению японского сэнсэя, на «путь воина» встают те, кто хочет познать себя и понять, как защитить себя и своих близких.

У нас в Казани зарегистрирована и успешно функционирует «Интернациональная организация Айкидо Айкикай Республики Татарстан». На сегодняшний день в ее рядах насчитывается около семисот членов, из которых более ста — обладатели черного пояса.

Один из основателей организации Александр Сивков любезно пригласил нас в спортивный центр медицинского университета. Как выяснилось, этот почти двухметрового роста сухопарый человек уже более сорока лет изучает и преподает боевые искусства. Кроме тренерской деятельности, Александр Леонидович вместе с сооснователем и коллегой Алексеем Мищенко занимаются и социально-общественной деятельностью: вот уже более 15 лет совместно с Министерством по спорту и делам молодежи республики организовывают спортивные лагеря молодых айкидоков.

Единство тела и духа

Изучение данного восточного боевого искусства в нашей стране началось сравнительно недавно — в 70-х годах прошлого века. И Александр Леонидович, и Алексей Георгиевич в молодости увлекались каратэ. После снятия запрета на занятия айкидо в середине 80-х годов оба всерьез заинтересовались этим стилем единоборства. Свой интерес наставники объясняют не только отсутствием в этом виде спорта агрессии и травм. «Каратэ основано на соперничестве. Ты востребован лишь, когда показываешь результат, после 35 становишься никому не нужным», — говорит Александр Леонидович.

«Айкидо — это не только спорт, — считает Алексей Георгиевич. — Здесь не проводятся состязания. Техника айкидо основана на самозащите. Но, чтобы овладеть этими приемами, нужна хорошая координация движений».

В этот день было занятие для младшей группы. Мальчики и девочки в возрасте от 7 до 10 лет кувыркались на татами, неуловимым движением рук валили на обе лопатки друг друга. Провинившихся ждет наказание – отжимание от пола 15-20 раз. Что удивительно, дети с удовольствием их выполняют. Возможно, дело в наставнике, который отдает приказы непреклонным тоном, но интонацией любящего, заботливого отца. В общем, видя жизнерадостность детишек и то, с какой ловкостью они совершают движения своими еще, казалось бы, такими хрупкими, еще не окрепшими телами, было понятно: упражнения им не в тягость. Особо завораживала неуловимость движений при броске партнера.

– Это только на первый взгляд кажется, что маленькие айкидоки совершают хаотичные движения, – усмехается строгий наставник. – В действительности они отрабатывают специальные движения, доводя их до уровня рефлекса. Допустим, недоброжелатель схватил вас за запястье. Мастер айкидо может мгновенно распознать его намерения и, сделав лишь один, но правильный шаг, нейтрализовать нападение. Основной принцип айкидо — использование силы противника против него самого. Кроме того, человек, контролирующий свои движения на уровне подсознания, легче усваивает учебную информацию.

Самое трудное – победить самого себя

«Айкидо – это не просто боевое искусство, — говорит Александр Леонидович. – Это еще философия. И основное требование этой философии – не наносить вреда. Даже врагу. В двух словах: побеждать не калеча».

Именно поэтому айкидо могут заниматься и дети с ограниченными возможностями. Я обратила внимание на ребенка с признаками аутизма. Наставник, или как к нему вежливо обращаются ученики – сэнсэй, утверждает, что изучение айкидо способствует быстрой адаптации к социуму: они легче идут на контакт с окружающими. Никогда не прекращается кропотливая работа по созданию атмосферы дружелюбия и взаимопомощи в тренировочном зале. Благодаря этому, дети всегда окружены заботой и вниманием. Они видят: их понимают, но не жалеют. «В первое время, таким детям трудно переступить порог нашего заведения. Для этого нужно победить самого себя — перестать чувствовать себя ущербным. А это нелегко даже здоровому человеку», – говорят оба сэнсэя. Их мнение полностью соответствует мнению специалистов медицины. «Кроме того, занятия айкидо способствуют повышению самооценки ребенка и проявлению уверенности в себе», — говорит невролог Армине Гаспарян.

Что говорят родители?

— За занятиями самой младшей группы наблюдают родители. В старших группах они уже не допускаются, — говорит Александр Леонидович. И действительно, вдоль стен на низких скамейках сидят взрослые. Среди возившихся на татами малышей, внимание привлекла девочка Алсу. Она так ловко выполняла все движения и приемы, что я решила поговорить с ее мамой, которая находилась среди родителей. Оказалось, что и мама – Суфия и папа – Марат с детства занимаются восточными единоборствами у Александра Леонидовича. Своему сэнсэю Суфия привела обоих детей. «Занятия в секции айкидо закаляют волю, дети становятся более собранными и целеустремленными», — делилась своими мыслями Суфия, пока Алсу переодевалась в раздевалке. – Это помогает не только в спорте, но и в учебе. Это подтверждается на примере моего сына Амира, который также посещал этот спортзал. Сейчас, несмотря на то, что он еще школьник, у него уже есть свои ученики».

Мама 9-летнего Руслана привела сына в секцию по рекомендации врача и целой серии неудачных попыток обуздать гиперактивность своего ребенка. Ее цель – с помощью айкидо направить неуемную энергию сына в полезное и позитивное русло.

— До того как стали ходить на айкидо, мы не раз пытались отдать его в спортивную секцию, но ему нигде не нравилось. Вы не представляете, как я обрадовалась, когда сын после первого же занятия сказал: «Мне понравилось, хочу сюда ходить», – не скрывает своей радости мама. – Даже не верится, когда педагоги в школе отмечают, что он серьезнее стал относиться к учебе и поведению на уроках.

То же самое говорит и Алина, которая растит ребенка без мужа:

— Воспитывая сына вместе с бабушкой, мы довольно быстро избаловали ребенка. Попробовали отдать его не каратэ – не понравилось, ходили на ушу – безрезультатно. А вот айкидо посещает с большой любовью.

Лю-бовь-ю! Вот что, оказывается, нужно ребенку для искренней заинтересованности чем-либо.

Слова тренера, врача и родителей звучат в унисон. И если донести их до вас – наша задача, то сделать выводы – ваша…

СиШ-инфо

«Айкидо» состоит трех иероглифов

Ай (яп. 合)– гармония

Ки (яп. 気)– жизненная энергия

До (яп. 道)– путь

К тренеру уважительно обращаются «сэнсэй», буквально «рождённый раньше», «преждерождённый», «старший». В Японии вежливое обращение к учителю, врачу, писателю, начальнику или другому значительному лицу или значительно старшему по возрасту человеку.

Одежда, которую используют на тренировках, называется «кейкога».

Тренировки на татами проходят босиком, что очень полезно для здоровья.

Система рангов состоит из ученических (кю) и мастерских (дан) степеней. Для получения очередной степени необходимо сдать экзамен.

В айкидо, как и других боевых искусствах, есть своя определенная иерархия. Узнать на каком уровне находится айкидока можно по цвету его пояса: белый цвет – начинающие, новички; желтый цвет соответствует 6 кю; оранжевый – 5 кю; зеленый – 4 кю; синий – 3 кю; фиолетовый – 2 кю; коричневый – 1 кю.

Мастера достигшие 1 дана, кроме черного пояса должны носить юбку-брюки – хакама. Во-первых, это знак уважения японским традициям, во-вторых, имеет практический смысл, так как скрывает движения ног и вводит противника в затруднение.