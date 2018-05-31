Впервые книги Татарского книжного издательства представлены в интернет-магазине «Библио-Глобус»

В целях продвижения татарской литературы и популяризации чтения произведений татарских авторов Татарское книжное издательство договорилось о размещении книг в интернет-магазине «Библио-Глобус», сообәает ИА «Татар-информ».

В настоящее время в интернет-магазине можно купить 29 наименований книг. Среди них — произведения татарских классиков, а также краеведческая и учебная литература. Здесь представлены произведения Габдуллы Тукая, Мусы Джалиля, Аделя Кутуя, Аяза Гилязова и других писателей. Планируется, что в дальнейшем библиотека татарских книг в «Библио-Глобусе» пополнится новыми изданиями.

«Библио-Глобус» — это трехуровневый многофункциональный информационно-культурный центр, один из самых крупных не только в России, но и в Европе. Отличительные особенности магазина — постоянно обновляющийся ассортимент более 250 тыс. наименований издательской продукции.