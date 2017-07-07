Впервые в Татарстане нейрохирурги провели операцию ребенку с аневризмой мозговой артерии

В ДРКБ прошел мастер-класс по эндоваскулярному лечению сосудистой патологии у детей. Экспертом выступил заведующий сосудистым отделением Центра нейрохирургии имени Н.Н. Бурденко Сергей Яковлев. Врачи сделали операцию ребенку, у которого диагностирована аневризма задней мозговой артерии.

Тяжесть состояния пациента требовала незамедлительной помощи в условиях невозможности транспортировки в федеральный центр. Ранее пациент уже перенес два повторных внутричерепных кровоизлияния, уточняется на сайте Минздрава республики. Патология и последствия нарушения мозгового кровообращения более характерны для взрослых пациентов.

Операция прошла успешно. Сейчас ребенок находится под наблюдением специалистов.