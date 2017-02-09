Вышел приказ Минобрнауки России о новых правилах назначения стипендий

«Отлично» в зачетке, инфляция и прожиточный минимум. Теперь размер стипендии студента будет зависеть от этого списка. Вышел приказ Министерства образования и науки РФ о новых правилах назначения стипендии (https://rg.ru/2017/02/08/stipendii-dok.html).

Согласно официальному документу, отныне троечники не будут получать поддержку из бюджета. Без стипендии останется и тот, кого отправят на пересдачу экзамена.

Число студентов, получающих повышенную стипендию только за отличную учебу, не должно быть больше десяти процентов всех остальных, кто претендует на такую стипендию. Получить ее можно и за золотой значок ГТО. Материальная помощь гарантирована и создателю художественного произведения, предмета искусства и т. п.

В приказе отмечено, что студенты могут получать одновременно и социальную стипендию, и социальную помощь. На время академического отпуска, отпуска по уходу за ребенком до трех лет социальная стипендия сохраняется.

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